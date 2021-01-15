Белорусское Министерство связи считает, что возможно всю Беларусь покрыть 5G за ближайшие 5 лет, пишет БелТА со ссылкой на Констатина Шульгана, главу ведомства.В четверг, 14 января, презентация технологии 5G проходила в «Великом камне», китайско-белорусском индустриальном парке.Министр пояснил, что пока в Беларуси внедрение 5G еще не началось, и пока нет окончательного решения, когда это произойдет. Однако рабочая группа при Совмине страны уже работает над тем, чтобы были учтены все особенности внедрения новой технологии.В феврале 2021-го года министерством будет подготовлен итоговые отчет и о 5G доложат Лукашенко, тогда и начнется этап принятия решения.- Еще предстоит процедура выделения частот - возможно, будут конкурсы или другие варианты, мы их проработали, - заметил Шульган.Также по словам главы Минсвязи, в Беларуси для 5G - «уникальные условия». А страны, которые начали внедрять эту технологию раньше, все равно масштабировать ее на всю страну еще не могут. Белорусские условия это позволят.Что касается финансирования, то министр связи пояснил, что повсеместное внедрение 5G в Беларуси обойдет в немаленькую сумму - «сотни миллионов».- Из бюджета такие деньги выделить кому-то - даже уважаемому «Белтелекому» - наверное, будет неэффективным и неправильным. Должна быть конкуренция. У нас довольно сильные операторы связи, также мы открыты для инвестиций - вы видите участие Huawei, пусть приходят и другие, - констатировал чиновник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Первый 5G смартфон HONOR уже в Беларуси.Бренд HONOR представил флагманский смартфон HONOR 30 в Беларуси (подробности).При участии А1 подписана декларация о развитии 5G между Австрией и Беларусью.12 ноября в Вене состоялось подписание совместной декларации по укреплению сотрудничества в сфере связи, информационно-коммуникационных технологий и развития технологии 5G между Австрией и Беларусью (подробности).