В Минске с 1 февраля меняется график движения некоторых автобусов и троллейбусов. Данная информация была размещена на сайте столичного транспорта и связи.- Так, с 1 февраля 2021 года, в будние дни троллейбус №63, который следует по маршруту «Юго-Запад - Дружная», будет ходить лишь в часы пик. Не будет ходить и троллейбус №8, - пояснили в ведомстве.В будние дни также перестанут ходить автобусы №89э и №187. Что касается автобуса №89э, который следует по маршруту «Уручье 2 – ТЦ Ждановичи», то в выходные дни также уменьшится количество рейсов. Перестанет ходить и троллейбус №62. Об этом сообщили в телеграм-канале Минсктранс.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Эксперты говорят, что метро для Минска – очень дорого, лучше развивать трамваи. Узнали, так ли это.Специалисты по мобильности уверены, что уже частично работающая третья ветка подземки Минску не по карману. Но в метрополитене говорят, что вложенные средства отобьются. Кто прав? (подробности)Фотофакт: белорусы отправились проходить техосмотр, у специалистов все расписано.Многие водители решили, что пора его проходить после отмены так называемой \\"дорожной пошлины\\". (подробности)