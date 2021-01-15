Одна из старейших газет Беларуси отмечает 15 января свой 100-летний юбилей. В 1921-ом году вышел первый номер «Белорусской деревни». За 100 лет своей истории газета не раз меняла свое название: «Калгасьнiк Беларусi», «Совецкi селянiн», «Колхозная правда», «Белорусская нива», а в 2014-ом году снова стала «Сельской газетой», которой была уже на протяжении 30 лет по названию и по сути - всю историю.Когда-то на страницах газеты о деревне и для деревни публиковали свои статьи Янка Купала, Якуб Колас, Павлюк Трус, Петр Глебка, Алесь Дзеркач, Змитрок Бедуля, Кондрат Крапива. А Кузьма Чорный, например, даже работал в штате издания. Сегодня узнать подробнее историю газеты можно ее в электронном музее.В пятницу, 15 января, издание поздравил со 100-летним юбилеем Александр Лукашенко, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.- На протяжении целого века ваше издание ведет летопись белорусской деревни, отстаивает интересы сельских тружеников. Глубокое уважение к их работе - неизменное кредо журналистов «сельчанки», благодаря которому вы заслужили преданность читателей, - подчеркнул Лукашенко в своем поздравлении.И, поздравляя коллектив «Сельской газеты», пожелал, чтобы и дальше газета была «трибуной для человека, крепко стоящего на земле».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси СМИ в 2021 будут получать деньги из бюджета. Узнали, кому дадут.В списке тех, кто получит дотации, 22 издания (подробности).Белорусский союз журналистов: ГосСМИ должны быть более зубастыми.Руководители государственных медиа рассказали о том, как будут работать при «новых вызовах» (подробности).