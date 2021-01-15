Женщине, которая укусила сотрудника милиции, дали два года домашней «химии». Информация об этом была размещена на сайте прокуратуры Минской области.- Женщина была задержана в Солигорске в октябре на несанкционированном массовом мероприятии. Она была доставлена в РОВД для разбирательства. Женщина укусила сотрудника милиции за плечо в служебном автомобиле. В суде они признала лишь частично свою вину. И пояснила, что у нее не было никаких намерений нарушать общественный порядок, - пояснили в ведомстве.Суд признал 57-летнюю женщину виновной. Ей дали два года ограничения свободы, но без направления в исправительное учреждение. Также было принято решение взыскать с обвиняемой 500 рублей в качестве моральной компенсации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Должен был написать: не жыве Беларусь?». В Гомеле судили за снеговика, которого приняли за пикет.Сельчанин повесил на снежную скульптуру у сарая красный шарф - кто-то сфотографировал и донес в милицию. (подробности)«Возвращался домой после соревнований»: в Минске за участие в акции осудили велосипедиста.Свидетель заявил, что Алексей кричал «Жыве Беларусь!» на пустой улице, а на его велосипеде были ленточки. (подробности)