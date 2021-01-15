О том, что белорусская сторона готовит контракты для покупки у России новых и модернизированных образцов вооружения, сообщило БелТА со ссылкой на генерал-майора Игоря Голуба, командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси.Так в частности, Беларусь планирует купить у России ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С». В описании С-400 «Триумф» говорится, что эта российская зенитная ракетная система большой и средней дальности предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Зачем она необходима Беларуси?- Новые комплексы должны заменить комплексы С-300, которые сейчас стоят на вооружении белорусских зенитно-ракетных войск, - пояснил военный чиновник от Минобороны.Но это не все вооружение, которое купит Беларуси. Еще в 2021-ом году Минобороны намерено получить радиолокационные станции «Противник-Г» и «Восток», есть контракты на многофункциональные вертолеты МИ-35 и вторую партию истребителей СУ-30 СМ.- Техника - это одно, самое главное - наш состав и его моральный настрой. Я готов поручиться, что все военные значительно сплотились вокруг своего главнокомандующего (Александра Лукашенко - Ред.) и готовы выполнить любую поставленную задачу, - уверен генерал-майор.Возможно, новое вооружение будет использоваться уже на российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021», запланированных на сентябрь 2021-го года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минобороны Беларуси объяснило, что за самолеты вчера кружили над Минском.13 января многие минчане заметили, что над Минском летают самолеты (подробности).Лукашенко пообещал, что будет драться за Беларусь «до последнего омоновца».Это он заявил во время визита в областную клинику в Могилеве (подробности).