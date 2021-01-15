Коммунальные службы Минска с 15 января переходят на усиленный режим работы. Это связано с тем, что уже с пятницы ожидаются сильные морозы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».- В Минске ожидается резкое похолодание с 15 января и на выходные. Коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить постоянную подачу тепла, воды, электроэнергии, а также качественное содержание территории города в период сильных морозов, - пояснили в Мингорисполкоме.И добавили, что в столице будут круглосуточно работать аварийно-восстановительные бригады.- В Минске аварийно-восстановительные бригады будут работать круглосуточно. Планируется приостановить плановые раскопки, а также выдачу разрешений для проведения них. Это связано с тем, чтобы избежать риска повреждения инженерных сетей в сложных погодных условиях, - разъяснили в ведомстве.По информации Мингорисполкома, в ЖКХ уже сформировано 46 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций.- В Минске в дни сильных морозов будут работать 92 бригады городской аварийной службы, Минсководоканала и Минскоммунтеплосети. Также был создан запас топлива, чтобы общественный транспорт смог работать бесперебойно. Салоны транспортных средств будут обогреваться, - отметили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:До минус 35. Узнали, какой будет погода в Беларуси на выходных.Температура воздуха в стране падает с каждым часом. (подробности)