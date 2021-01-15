В Барановичах за незаконное увольнение сотрудника с директора организации взыскали 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в БелТА.- В Барановичах в одной из организаций был уволен помощник бригадира. Приказ об увольнении был подписан директором. По решению суда уволенного работника восстановили в должности, - пояснили в прокуратуре Брестской области.В ведомстве добавили, что незаконное увольнение повлекло для директора необходимость в выплате сотруднику среднего заработка за время вынужденного прогула, материально компенсировать моральный вред, расходы на юридическую помощь и заплатить сумму пошлины в доход страны.- Материальный ущерб предприятия составил 1,5 тысячи рублей. Данная сумма, согласно иску барановичского межрайонного прокурора, была взыскана с директора организации. Директор денежную сумму уже выплатил, - пояснили в прокуратуре Брестской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Женщине, которая укусила сотрудника милиции за плечо, дали два года домашней «химии».Суд также принял решение взыскать с обвиняемой 500 рублей в качестве моральной компенсации. (подробности)