О том, что в одном из крупных торговых центров Минска в четверг, 14 января, появилась так называемая протестная символика, сообщило Еврорадио.Так внутри «Дана Молла» посетители с верхнего этажа вывесили огромный бело-красно-белый флаг. В это же время прошел и протестный флешмоб: минчане из «Вольного хора» исполнил песню «Пагоня». Ранее исторические композиции: «Пагоню» или «Малiтву», или обе сразу, участники пели в разных местах Минска: на Комаровском рынке, в метро, в ТЦ и так далее.Сообщается, также что в этот же день, 14 января, протестная акция прошла и в другом столичном ТЦ - в «Галерее» посетители скандировали «Жыве Беларусь!».Напомним, накануне о протестной символике высказывалась и Наталья Кочанова. Провластный политик заявляла, что в Беларуси продолжат административно наказывать за вывешенные БЧБ-флаги и символику на балконах, лоджиях, в окнах: «Пока административно», - подчеркнула в заявлении Кочанова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Видеофакт. В Минске прямо на платформе метро поют «Пагоню».Это уже третий день такого протестного флешмоба. Ранее две песни-символа спели в минских торговых центрах «Столица» и «Галерея Минск» (подробности).Минчане продолжают песенно-протестный флешмоб: 28 августа «Пагоню» пели на Комаровке.В белорусской столице протестующие поют песни: то в одном, то в другом месте (фото; видео).