Белорусы смогут сообщать онлайн о существенном росте цен на лекарства и медицинские изделия. Об этом сообщает БелТА.- Сотрудниками министерство антимонопольного регулирования и торговли уже подготовлена специальная онлайн-анкета, которую можно будет заполнить с любого устройства, подключенного к сети интернет. В данной анкете граждане Беларуси смогут сообщить о существенном росте цен на лекарства и медизделия, - пояснили в ведомстве.В МАРТ также добавили, что информация, которая будет получена в результате онлайн-анкетирование не является обращениями граждан и, соответственно, на нее не распространяются требования закона «Об обращениях граждан и юрлиц».В ведомстве подчеркнули, что защита персональных данных будет обеспечена в том порядке, который предусмотрен законом «Об информации, информатизации и защите информации».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Выплаты, пенсионный возраст и налоги: что изменится в Беларуси с 1 января 2021 года.Мы собрали нововведения, которые затронут каждого в первый день нового года. (подробности)С 1 января 2021 планируют увеличить размер базовой величины: вот какими станут штрафы, тарифы и пошлины.Размер базовой величины традиционно повышают в начале января. (подробности)