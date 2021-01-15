О том, что в Витебске сгорела дизель-электростанция, сообщила пресс-служба УМЧС по Витебской области в данных суточной сводки.Так в четверг, около 17.50 часов загорелась дизельная электростанция в доме на проспекте Фрунзе. Очевидцы сообщили о возгорании спасателям.- Прибывшие по вызову сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, - пояснили в пресс-службе.Однако огонь успел повредить электрощит и силовые кабели установки, закоптил стены и потолок.- На данный момент причина пожара еще устанавливается, - добавили в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ночью загорелась единственная обитаемая квартира одного из домов в Гомеле. Вот что спасло женщину и ее новорожденного сына.В квартире выгорело пять метров потолка, но люди успели выйти из горящего помещения (подробности).Детский сад, лицей и 24 многоэтажки в Дзержинске остались без тепла.Это произошло из-за аварии на теплотрассе, которую устранял МЧС (подробности).В Минске при пожаре в жилом доме погибла 66-летняя женщина.В больницу был доставлен 72-летний мужчина (подробности).