В Мингорисполкоме озвучили количество пострадавших из-за катания на санках и тюбингах. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.- За две недели нового года в Беларуси из-за катания на санках и тюбингах пострадали 146 человек. Из них 126 детей и 20 взрослых. У пострадавших - черепно-мозговые травмы легкой степени, переломы, ушибы, повреждения связок. На данный момент в Минске специально оборудования для катания на санках и тюбингах 44 горки. Но, нсмотря на это, и врослые вместе с детьми продолжают кататься и в тех местах, которые для этого не предназначены. Иногда это оборачивается травмами, - рассказали в ведомстве.Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович заявил, что будет продолжена работа по созданию безопасных условий для катания на горках.- Снег выпал, и люди захотели кататься на горках, которые находятся рядом с домом. И мы должны это не запрещать, а, наоборот, создавать безопасные условия для этого. И наша работа в данном направлении будет продолжена, - подчеркнул Дорохович.Также было поручено специалистам профильных служб выяснить, где чаще всего травмируются жители столицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ГАИ дали рекомендации, где следует кататься на тюбингах.В ведомстве добавили, что с появлением снега и дети, и взрослые часто катаются на тюбингах, но не в специально отведенных местах. (подробности)Минздрав раскритиковал родителей за тюбинги и небезопасные горки: «Хотите рисковать - рискуйте собою, а не детьми!»В ведомстве рассказали, что можно и нельзя делать, чтобы зимние забавы не нанесли урон здоровью. (подробности)