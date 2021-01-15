О том, что на популярной интернет-площадке на продажу выставлен домен «домашней страницы Беларуси», сообщил ресурс marketing.by.Такое объявление появилось на площадке Kufar. Доменное имя homepage.by (англ. «домашняя страница») является действительно редким в своем роде названием для интернет-страницы.Выставляя на продажу «домашнюю страницу Байнета» продавец уверенно заявляет: «Эту страницу не развидеть и не забыть!» - и выставляет ценник в 6999 рублей.В marketing.by считают, что такой домена вполне могло бы приобрести какое-нибудь национальное СМИ или обзорный страновой портал. Пока же его купить может любой желающий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Почему акционная цена в Беларуси часто выше цены до акции, закладывают ли в стоимость товаров бесплатные пакеты и куда исчезает просрочка?Спросили у торговых сетей о секретах торговли и интересе покупателей к белорусским товарам (подробности).Популярная интернет-площадка против мошенников: рассказываем, как белорусам покупать и продавать безопаснее.Торговые площадки советуют, что делать, чтобы не обманули. Например, не открывать QR-коды и не оставлять личные данные карточки на подозрительных страницах (подробности).