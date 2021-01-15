В Минском районе на производстве погиб 35-летний электрогазосварщик. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.- Инцидент произошел в четверг, 14 января, в поселке Михановичи. На одном из предприятий электрогазосварщик работал за станком. В какой-то момент в подвижную часть оборудования попала его одежда. Мужчина погиб. Удалось установить, что ему сдавило грудную клетку одеждой, - пояснили в ведомстве.Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса – Нарушение правил охраны труда, которое повлекло за собой смерть по неосторожности.Для того, чтобы установить точную причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.Устанавливаются детали случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В одной из шахт «Беларуськалия» 4 ноября погиб рабочий.В СК сообщили, что мужчина выполнял работы по обслуживанию одной из установок в шахте. (подробности)В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком.Мужчина упал на конвейерную ленту. Следственный комитет выясняет причины. (подробности)