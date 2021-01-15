О смерти чиновника сообщил мэр Новополоцка в своем инстаграме. По словам Дмитрия Демидова из жизни 36-летний чиновник ушел скоропостижно 14 января. «Скорбью и болью наполнено сердце. (…) Для каждого, кто знал Алексея Андреевича, он навсегда останется в памяти как отзывчивый человек, ответственный организатор и надежный коллега», - подчеркнул в некрологе председатель горисполкома.Известно, что Алексей Станевич занимал должность замдиректора «Новополоцкого центра предпринимательства и недвижимости», работал координатором инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, а также был помощником мэра в Совете Республики.Как сообщил ресурс gorod214.by, мама умершего Алексея Станевича написала в соцсетях, что ее сын в последние дни тяжело болел.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко приехал на прощание c Филаретом. На чьих еще похоронах он был?На прощании с Мулявиным Лукашенко плакал, а на траурной церемонии по погибшим хоккеистам команды «Локомотив»вышел на лед (подробности).Умер Народный художник Беларуси Леонид Щемелев.Белорусский деятель искусства скончался в преклонном возрасте, ему было 97 лет (подробности).