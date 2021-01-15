В Минске проверили качество уборки снега на территориях около объектов торговли, общественного питания и товариществ собственников. Об этом сообщает БелТА.- Среди 124 товариществ, в которых была проведена проверка, были выявлены 27 нарушений. Что касается объектов торговли и общественного питания обнаружили 47 нарушений в очистке снега на прилегающих территориях. Проблемы нашли и среди объектов бытового обслуживания. Было выявлено 15 нарушений при проверке 116 территории, на которых проводилась проверка. В числе объектов оказались отделение №47 «Белпочты» в Заводском районе, магазин «Санта» в Ленинском районе, магазин «Соседи» в Октябрьском районе, магазин «Радзивиловский» во Фрунзенском районе, - отметили в Мингорисполкоме.В результате проверки было начато 65 административных процессов. Уже составлены 10 протоколов об административном правонарушении и выдано 139 рекомендаций, как можно устранить выявленные нарушения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коммунальные службы Минска с 15 января переходят на усиленный режим работы.Причина – сильные морозы. (подробности)Власти Минска снова призвали предпринимателей и организации убирать снег и грозят административным воздействием.В Мингорисполкоме рассказали, что каждый день проводят мониторинг очистки столицы от снега, но остаются недовольны увиденным. (подробности)