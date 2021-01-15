О том, что в Калинковичском районе при задержании один из наркокурьеров проглотил психотропы, сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.Это случилось в агрогородке Козловичи 9 января. Получив оперативную информацию, правоохранители остановили для проверки легковой «Фольксваген», в машине ехали двое мозырян: 36-летний безработный мужчина и его подельник 31-летний слесарь одного из городских предприятий.- В момент задержания младший из наркокурьеров проглотил пакетик с психотропами. Но это не осталось незамеченным. Мужчину доставили в райбольницу, где врач-эндоскопист успешно извлек из желудка сверток с кристаллическим веществом белого цвета, - прокомментировали в пресс-службе.Позже экспертиза покажет, что это пара-метилэфедрон. Еще в машине был найден и второй пакетик с аналогичным веществом. Общий вес наркотиков - свыше 18 граммов.- К слову, проглотивший психотроп мужчина очень рисковал. Попадание в желудок наркотика вполне могло привести к летальному исходу, - добавили в МВД.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, идет следствие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Растили и употребляли сами и продавали знакомым»: В Волковыске за марихуану будут судить двух мужчин.В СК сообщили, что партия марихуаны в 3 раза больше установленного крупного размера нарковеществ (подробности).Светлогорск - город наркоманов, а Орша - криминальный центр: откуда взялись и насколько правдивы топ-5 стереотипов о белорусских городах.Правда ли, что в Бобруйске самый большой процент еврейского населения в стране, а в Гомеле крупнейшая цыганская диаспора (подробности).