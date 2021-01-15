В Министерстве здравоохранения было принято решение о том, что физраствор будет продаваться в аптеках без рецепта. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.- В связи с вопросами, которые возникают у граждан, которые касаются отпуска из аптек некоторых растворов для инъекций, в министерстве здравоохранения было принято соответствующее разъяснение. Согласно нему, аптеки имеют право реализовывать лекарственные препараты, - среди которых глюкоза, натрий хлорид, калий хлорид, натрий гидрокарбонат, - без рецепта, - написано в сообщении.В ведомстве добавили, что разъяснение было направлено во все аптечные сети страны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Белорусы смогут сообщать онлайн о существенном росте цен на лекарства и медизделия.Соответствующую анкету подготовили в МАРТ. (подробности)Самоизоляцию оплатят и дадут больничный без врача: что в Беларуси в 2021 году разрешили делать для заболевших работников.Во время пандемии коронавируса в Беларуси расширили права работников. Новые правила уже вступили в силу и коснутся практически каждого! Рассказываем подробности. (подробности)