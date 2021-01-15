В 2021-ом году Крещение Господне выпадает на 19 января. В ночь с 18 на 19 января верующими принято окунаться в прорубь, в нашем регионе, как водится, ледяную. Несмотря на пандемию коронавируса отменять эту традицию белорусские власти не стали. И все-таки организуют купание на Крещение, в том числе и в трех точках в Минске.Также БелТА сообщило, что в Центральном районе Минска архитектурной вырезкой на льду и декоративной подсветкой украсят крещенские купели.- В Центральном районе Минска, на водохранилище Дрозды и Комсомольском озере, мы постарались хорошо оснастить и интересно украсить крещенские купели, - рассказал Вадим Передня, первый замглавы администрации Центрального района Минска.Благодаря хорошему промерзанию на водохранилище Дрозды к Крещению вырежут большое сердце и надпись «Я люблю Беларусь», установят подсветку, сделают фотозону.Третье место, где в Минске будут проходить крещенские купания, - это Цнянское водохранилище.- Возле крещенских купелей оборудуем отапливаемые палатки и организуем полевую кухню. Будет несколько точек с фастфудом, желающие смогут выпить горячий чай или глинтвейн, - подчеркнул столичный чиновник.Официальное открытие купелей в Минске пройдет 18 января 2021 года в 18.00 часов. В оборудованных местах окунуться в ледяную воду можно будет до вечера 19 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Скоро снова дождь! Когда уйдут морозы в Беларуси, рассказали в прогнозе погоды на неделю 18-24 января.Оттепель уже не за горами - названа предварительная дата, когда температура опять станет плюсовой (подробности).18 января православные отмечают Крещенский сочельник.Как правильно провести этот день: что можно, а чего нельзя делать в канун Крещения (подробности).