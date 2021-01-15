Александр Лукашенко 15 января, в пятницу, принимает с докладом во Дворце Независимости главу Национального банка Павла Каллаура и помощника президента Валерия Бельского. Лукашенко заявил о том, что Беларусь должна научиться противостоять санкционному давлению. Об этом сообщает БелТА.- Вы должны понимать, что санкционное давление – это политические вещи. Мы же не заслужили, чтобы против нас вводились санкции. Причин на это нет. Но нас душили и будут душить. Наша задача – научиться этому противостоять. Это уже наверное или третий, или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Нам надо просто смотреть на мир шире. На Европейском союзе свет клином не сошелся, - заявил Лукашенко.Он добавил, что работать нужно со всеми – и европейцами, и американцами.- Они же не дураки. Они же все понимают, что около трех тысяч разных предприятий функционируют в Беларуси. И никто не хочет обвала Беларуси. Проблемы есть и в самом ЕС. Нам надо работать со всеми – и европейцами, и американцами. Есть же еще и азиатский рынок. В мире сегодня море денег. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных и вброшенных. Их как-то надо связывать. И это же все понимают, - отметил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада.Он добавил, что «не нужно бояться». (подробности)В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко.Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным руководителем Беларуси. (подробности)