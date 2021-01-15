В пятницу, 15 января, на совещании с председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром Александр Лукашенко рассказал о том, как обстоят дела в банковской сфере страны, информирует БелТА.Так, по словам Лукашенко, банковской системе Беларуси удалось устоять и удержать положение в «тяжелейшей ситуации». За это он поблагодарил главу Нацбанка.- В других государствах банковская система просто рушилась. Мы не просто удержали ситуацию. Сейчас она (Прим.: банковская сфера) более-менее способствует функционированию нашей экономики, - заявил Лукашенко.Кроме того, Лукашенко определил и вектор дальнейшего ориентира финансовой сферы Беларуси. Так он заявил, что банковская система должна сориентироваться на кредитование реального сектора экономики, но условием «разумного баланса и без воздушных денег».- Экономика должна развиваться. Есть экономика - есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет, то не будет и банковской системы. И у людей не будет денег, - пояснил Лукашенко.И, резюмируя, еще раз подчеркнул необходимость того, чтобы, «прежде всего, изыскивались возможности» для кредитования реального сектора экономики Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко: Свет клином на Евросоюзе не сошелся.Он добавил, что Беларусь должна научиться противостоять санкционному давлению (подробности).Нацбанк официально заявил, что золотой запас Беларуси за 2020 год увеличился.Стало известно, на сколько пополнился запас Беларуси в золоте за прошлый год (подробности).