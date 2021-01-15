В Минске 760 единиц техники и 780 уборщиков очищают улицы от снега. Об этом сообщает БелТА.- Последние несколько дней в Минске прошли обильные снегопады. Именно по этой причине к уборке улиц было привлечено много спецтехники и уборщиков. На данный момент в столице в среднем в сутки для уборки улиц задействуют 760 единиц техники. Из них 120 привлеченных, среди которых в основном самосвалы, специализирующиеся на вывозе снега. Для уборки пешеходных зон города были привлечены 780 уборщиков. Из них 700 работают днем, - рассказал генеральный директор \\"Горремавтодор Мингорисполкома\\" Денис Глинский.Он добавил, что в целом с уборкой снега дорожники справлялись легко, но были выявлены и нарушения.- Среди нарушений были выявлены снежные валы рядом с пешеходными переходами и рядом с остановками общественного транспорта. В результате проведенного мониторинга было выдано 20 предписаний, пять инфописем отправили в администрации районов и эксплуатирующие организации, - заявил Глинский.С начала зимы с улиц уже успели убрать 78 тысяч тонн снега, а для протипогололедной обработки улиц уже использовали 23 тысячи тонн снега и 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске проверили качество уборки снега у торговых объектов. И вот что было выявлено.В результате проверки было начато 65 административных процессов. (подробности)Коммунальные службы Минска с 15 января переходят на усиленный режим работы.Причина – сильные морозы. (подробности)