ДТП с машиной МЧС произошло в областном центре в четверг, 14 января, проинформировала пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома на официальной странице во ВКонтакте.Авария случилась уже поздним вечером. Примерно в 23.00 часов машина спасателей с включенными маячками врезалась в легковушку такси.- МАЗ МЧС двигался на вызов с включенной сиреной и проблесковыми маячками по улице Курчатова в направлении улицы Лиможа. На перекрестке с улицей Дзержинского произошло столкновение со «Шкодой», такси ехало со стороны улицы Белые Росы, - прокомментировали в пресс-службе.К счастью, в аварии нет пострадавших. Хотя на легковушку страшно смотреть: вся правая сторона и крыша просто всмятку.В ГАИ уточнили, что причины и другие обстоятельства ДТП еще устанавливаются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Брестском районе школьный автобус врезался в автомобиль.В автобусе в момент аварии находились 11 детей. Никто не пострадал (подробности).В Кировском районе на встречке столкнулись два Renault: в больницу попал подросток.16-летний парень был пассажиром одной из легковушек (подробности).