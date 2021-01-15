Группу автоворов из Беларуси задержали в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.Их поймали в момент, когда они пытались похитить очередной автомобиль.– На днях полиция Бранденбурга задержала троих белорусов в момент хищения BMW X5. Один из них на украденном авто во время погони протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Поиски с использованием вертолета и служебных собак позволили выследить и задержать нарушителя, – рассказали подробности в МВД.Двух соучастников похитителя взяли в машинах, на которых те прикрывали на маршруте движения угнанный BMW.Задержать угонщиков удалось благодаря взаимодействию немецкой полиции и ГУБОПиК МВД Беларуси, сотрудники которого направили данные об участниках преступной группы немецким коллегам.Выяснилось, что угонщики – ранее не судимые жители Калинковичей. Все они безработные. По данным оперативников, незаконной деятельностью они занимались как минимум несколько месяцев. Известно, что с сентября 2020-го года и до задержания злоумышленники похитили в Германии 20 авто, их общая стоимость превышает миллион евро. Украденные машины продавали в странах Евросоюза и СНГ.В МВД добавили, что в машинах фигурантов были найдены так называемые удочки, при помощи которых похищают современные автомобили с системой бесключевого доступа.Такие удочки служат в качестве ретранслятора, позволяющего считывать сигнал с ключа и, усилив его, передать на расстояние до двух километров. Этого достаточно, чтобы злоумышленники завели машину и угнали ее.Читайте также:Мошенники «разводят» белорусов, представляясь сотрудниками НацбанкаОни просят сказать недостающие цифры платежной карты и похищают деньги (подробности).На Гомельщине при задержании наркокурьеров один проглотил пакетик с психотропамиВ милиции опубликовали видео задержания и заметили, что парень мог погибнуть из-за наркотика в желудке (подробности).Женщине, которая укусила сотрудника милиции за плечо, дали два года домашней «химии»Суд также принял решение взыскать с обвиняемой 500 рублей в качестве моральной компенсации (подробности).