На дня белорусский Белгидромет предсказывал приход в Беларусь сильных морозов. Понижение температуры началось в пятницу, 15 января. Самый пик, по прогнозам, должен наступить утром в понедельник, 18 января. Самые холодные города страны – это Могилев, Шклов и Орша. Например, в ночь на понедельник в Орше по прогнозу должно наступить -35 градусов, в Шклове -36. В Минске ожидалось до -31 градуса.Прошла буквально ночь. И прогноз скорректировали. Уже утром в пятницу, 15 января, появились новые данные. Экстремальные морозы отменяются. Но будет все равно холодно. В Орше и Шклове в ночь на понедельник будет до -23, столько же – в Минске.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, где оборудуют места купания на Крещение в Минске в 2021 году. Городские власти обещают сопроводить ритуал архитектурной вырезкой на льду и подсветкой, а также напоить желающих чаем и глинтвейномВ Минске проверили качество уборки снега у торговых объектов. И вот что было выявлено. В результате проверки было начато 65 административных процессов.