Администратор нескольких Telegram-каналов и чатов, включая «Сухарево News» и «Сухарево-97», задержан в Минске 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.– Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего минчанина, который создал и администрировал несколько «дворовых» телеграм-чатов, включая «Сухарево-97» (более 3300 участников), а также телеграм-канал «Сухарево News» (более 1100 участников), – рассказали в МВД.По данным оперативников, задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных «дворовых» акциях в Минске. Несколько месяцев назад он передал права владельца каналов и чатов за границу.– Обращает на себя внимание тот факт, что люди, которые администрировали упомянутые ресурсы, на марши не ходили. Зато они создали отдельный чатик «Элита Сухарево», где упражнялись в совершенствовании методов кукловодства. Провоцировали «гуляющих» нарушать закон, а сами снимали видео происходящего из окон своих уютных квартир. Затем полученные кадры размещали в интернет-ресурсах и отсылали отчеты о проделанной работе своим «хозяевам», – заявили в МВД.Оперативники в настоящее время пытаются найти других владельцев и администраторов интернет-ресурсов, которые призывают белорусов к протестам.Действиям задержанного администратора канала дается правовая оценка.Читайте также:МВД: Задержан администратор одного из дестуктивных телеграм-каналов Солигорска. Возбуждено уголовное делоВ ведомстве также сообщили, что мужчина в своих постах призывал участвовать в протестах и массовых шествиях (подробности).Задержан администратор сайта «Сильные Новости» Евгений СуворовПодробности задержания, а также причины и обвинения редакции не известны (подробности).В МВД сообщили о задержании администратора канала в Телеграме «Белые халаты»20-летний минчанин являлся одним из создателей телеграм-аккаунта и чата для медиков (подробности).