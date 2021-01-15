Морозы в Беларуси усилятся в выходные, столбики термометров покажут до минус 26 градусов. Когда ждать потепления, рассказали в Белгидромете.– На территории Беларуси установилась морозная погода. С субботы, 16 января, ожидается усиление морозов. Они начнут ослабевать с середины следующей недели, – сообщили синоптики.В частности, морозы спадут в среду, 20 января. Ночью температура воздуха будет от -11°C до -18°C, днем ожидается от -4°C до -10°C.В четверг, 21 января погода станет более комфортной. Ночью будет всего от-2°C до -9°C. Днем ожидается от -4°C до +3°C.В предстоящие выходные прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Кроме морозов, опасность представляет еще и гололедица, которая сохранится 15 и 16 января.В субботу, 16 января, в некоторых районах пройдет кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит от -18°C до -24°C, днем будет от -15°C до-20°C.В воскресенье морозы усилятся. Так, 17 января, ночью и утром местами по республике пройдет небольшой снег. На дорогах – гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до -18°C… -25°C, при прояснениях будет -26°C… -29°C. Днем ожидается от-14°C до -19°C.В понедельник, 18 января, еще больше похолодает: ночью воздух охладится до -19°C… -25°C, местами будет до -26°C… -29°C. Днем температура воздуха составит от -10°C до -17°C.Читайте также:-36 градусов в Беларуси отменяетсяБелгидромет скорректировал прогноз: температура не упадет ниже 23 градусов (подробности).Как избежать переохлаждения в морозную погоду, рассказали в МЧСВ Минске в ближайшие дни ожидается до минус 32 градусов (подробности).