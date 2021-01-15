В Беларусь пришли морозы. Понижение температуры началось в пятницу, 15 января. Самый пик, по прогнозам, должен наступить утром в понедельник, 18 января. Самые холодные города страны – это Могилев, Шклов и Орша. В Орше и Шклове в ночь на понедельник будет до -23, столько же – в Минске.В Министерстве здравоохранения рассказал, как защититься от лютых морозов.– Не выходить из дома без особой необходимости.– Тепло одеться. Одевайте свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь по принципу «капусты» – между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, которые удерживают тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.– Откажитесь от употребления алкоголя и психоактивных веществ – алкогольное опьянение вызывает иллюзию тепла, и приводит к переохлаждению.– Перед выходом на мороз поешьте.– Не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови.– Используйте удобную, не тесную обувь. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и отморожения. В сапоги или ботинки нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.– Прячьтесь от ветра – вероятность отморожения на ветру значительно выше.– Не носите на морозе металлических украшений – колец, серёжек и т.д.– Не мочите кожу – вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Не выходите на мороз с влажными волосами после душа. Мокрую одежду и обувь (например, человек упал в воду) необходимо снять, вытереть воду, при возможности одеть в сухую одежду и как можно быстрее доставить человека в теплое место.– Если вдруг на прогулке вы почувствовали переохлаждение или признаки отморожения конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд, машина – для согревания и осмотра потенциально уязвимых для отморожения мест.Также советы о том, как защититься от холода дали в МЧС Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сколько продержатся сильные морозы в Беларуси, рассказали синоптики. В ближайшие несколько дней они будут усиливатьсяСтало известно, где оборудуют места купания на Крещение в Минске в 2021 году. Городские власти обещают сопроводить ритуал архитектурной вырезкой на льду и подсветкой, а также напоить желающих чаем и глинтвейномВ Минске проверили качество уборки снега у торговых объектов. И вот что было выявлено. В результате проверки было начато 65 административных процессов.