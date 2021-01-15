Следователи в Минске выясняют обстоятельства травмирования ребенка во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в Следственном комитете.– По данным следствия, днем 13 января семилетняя девочка при спуске на тюбинге с горы около одного из домов на улице Харьковской в Минске ударилась головой о дерево. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму, – рассказали подробности в СК.Пострадавшую доставили в больницу. Следователи проводят проверку.В СК напомнили правила безопасности. В частности, нельзя использовать для катания склоны и спуски, если на их маршрутах есть посторонние объекты, из-за которых можно получить травму (деревья, стены строений, столбы, и др).Следует надевать защитную экипировку (шлемы, наколенники, налокотники). Маленьких детей нельзя отпускать кататься без присмотра взрослых.Читайте также:Минздрав раскритиковал родителей за тюбинги и небезопасные горки: «Хотите рисковать - рискуйте собою, а не детьми!»В ведомстве рассказали, что можно и нельзя делать, чтобы зимние забавы не нанесли урон здоровью (подробности).Тюбинг, санки или ледянка: специалисты рассказали, что выбрать для безопасного и радостного катания с горки«Комсомолка» собрала советы, как сделать зимние забавы безопасными (подробности).