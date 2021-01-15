Последние цифры по заболеваемости коронавирусом в Беларуси рассказали в Министерстве здравоохранения. Статистика опубликована в официальном телеграм-канале министерства.За сутки в стране зарегистрировано 1941 тысячи новых случаев подтвержденной инфекции COVID-19. За это время было выполнено 24888 тестов на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 4 216 095.За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1564 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Из них за последние сутки – десять человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, почему Twitter-аккаунт российской вакцины «Спутник V» был заблокирован. Там публиковались данные о самом препарате и о его действииКак определить бессимптомно перенесенный коронавирус: врач назвал признаки такого COVID-19. Если такие симптомы наблюдаются, то можно проверить свое предположение, сдав тест на антителаУченые рассказали, остаются ли заразными переболевшие коронавирусом. Они также выяснили, что появившийся у выздоровевших после COVID-19 иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел