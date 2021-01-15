В МВД Беларуси 15 января сообщили о задержании подозреваемых в финансировании протестной деятельности. Такая информация опубликована в Telegram-канале министерства.Сообщается, что сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска. 12 января они задержаны.– Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее. При этом все используемые для этих целей средства они получали из-за рубежа. Часть денежных средств задержанные тратили на личные нужды, а именно на аренду дорогостоящего жилья в городе Минске, приобретение продуктов питания и так далее, – заявил в опубликованном видео замминистра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.По данным милиции, деньги Александров получил от фонда BYHELP.– В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BYHELP (основатели – Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций граждан. Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены BYHELP, – сказал Казакевич.В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено свыше 100 тысяч долларов США и евро.– В лучших детективных традициях деньги передавались путем закладок на территории Минского района. Так, из тайников, найденных по координатам геолокаций, мужчина забрал более 100 тысяч долларов США и евро. Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка, при помощи которой осуществлялись безналичные платежи, а также обналичивались денежные средства, – рассказал подробности замминистра.Он добавил, что проведены обыски в квартире подозреваемых и офисе БелаПАН, одним из руководителей которого Александров долгое время являлся, и где до настоящего времени снимал офисное помещение.– Обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, денежная сумма в размере более 25 тысяч долларов США и евро и 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника, – уточнил Казакевич.Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.342 УК («Обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и материальное обеспечение такой деятельности»).Задержанные водворены в ИВС.Читайте также:Журналист Андрей Александров проходит подозреваемым по уголовному делуОн находится в ИВС на Окрестина (подробности).Перестал выходить на связь журналист Андрей АлександровЖурналист последний раз выходил на связь 12 января (подробности).В офисе информационного агентства БелаПАН прошел обыскЭто связывают с делом журналиста Андрея Александрова. Сам он находится на Окрестина (подробности).