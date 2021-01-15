Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за ситуацией с гибелью людей после вакцинации от коронавируса в Норвегии. Об этом сообщила представитель организации Катарина де Кат, сообщает агентство «РИА Новости».Она заявила, что в ВОЗ знают о гибели людей и следят за ходом расследования этого дела, эксперты организации контактируют с норвежскими властями по этому вопросу.Напомним, что в Норвегии после вакцинации от COVID-19 умерли 23 человека. Им вводили препарат компаний Pfizer и BioNTech.Кроме того, 15 января стало известно о еще одном таком случае. В Бельгии через пять дней после прививки от коронавируса умер 82-летний пациент. Об этом сообщило издание Brussels Times.Федеральное агентство по медикаментам и товарам для здоровья (FAMHP) начало расследование инцидента. Эксперты полагают, что пока нет поводов для беспокойства, у умершего мужчины были проблемы со здоровьем.Читайте также:Стало известно, почему Twitter-аккаунт российской вакцины «Спутник V» был заблокированТам публиковались данные о самом препарате и о его действии (подробности).Эксперт объяснил, чем вакцина “Спутник V” отличается от зарубежных аналоговВсе препараты используют один и тот же принцип действия, различаются только механизмы доставки (подробности).Врач назвал противопоказания для вакцинации от коронавирусаТакже он посоветовал психологически готовиться к прививке (подробности).