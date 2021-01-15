4 января под Климовичами нашли тело 49-летней жительницы деревни Высокое. Следователи выяснили, что женщина жила со старшей сестрой и ее сожителем. В этот день между погибшей и 63-летним мужчиной произошел конфликт – и мужчина задушил женщину.5 января под Кировском, в деревне Неговля, нашли тело 58-летнего местного жителя – его до смерти забили топором. 56-летний брат мужчины рассказал следователям, что возможно потерпевший сам причинил себе травмы при колке дров. Однако следователи выяснили: в момент происшествия в доме находился еще один мужчина, Он рассказал, что между братьями возникла ссора.- В результате конфликта один из них нанес обухом топора множественные удары второму, от которых последний в последующем скончался. Момент совершения преступления мужчина снял на камеру мобильного телефона. Данное видео изъято и приобщено к материалам уголовного дела, - сообщили в СК.8 января – снова кровавое преступление в Кировске. 60-летний местный житель в ходе ссоры после распития спиртных напитков до смерти избил 69-летнего мужчину, с которым они проживали в одной квартире.Наконец, Бобруйск: там 10 января в гараже мужчина наше тело своего 54-летнего брата – его искали уже несколько дней. Следователи выяснили, что перед Новым годом, 30 декабря, бобруйчанин распивал спиртные напитки в гараже у своего 42-летнего знакомого. В ходе распития между ними возникла ссора, в результате которой последний избил потерпевшего, после чего покинул гараж.- В ходе допроса подозреваемый пояснил, что через несколько дней он вернулся на место происшествия и обнаружил, что от полученных телесных повреждений его знакомый скончался. Подозреваемый перетянул его за машину и укрыл целлофановым пакетом.