Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, что обсуждал с Александром Лукашенко на встрече в Минске, и раскрыл цель своего визита.По его словам, он прилетал на переговоры в белорусскую столицу, чтобы стимулировать диалог власти с оппозицией.– Я увидел возможность превратить этот чемпионат мира в чемпионат мира по примирению, стимулировать с помощью ЧМ диалог с оппозицией, которого сейчас, очевидно, не существует. Вот в чем драма: представители оппозиции говорят нам, что они хотят этого чемпионата мира, если это будет чемпионат мира для народа. Но диалога между властью и оппозицией явно нет, – считает Фазель, его цитирует портал Tribuna.При этом он добавил, что не рассчитывал на большой успех.– Мы знали, что шанс что-то изменить составляет, может быть, один процент. Но если этот маленький шанс есть, то попробовать стоит, – признался глава IIHF.Также он рассказал, о чем говорил с Лукашенко.– Мы [с генсеком IIHF Хорстом Лихтнером] дали понять, что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране, – заявил Фазель.Напомним, что глава IIHF прилетал в Минск 11 января. После встречи с Лукашенко он подвергся критике со стороны общественности и коллег. Так, поведение Фазеля вызвало недоумение у представителей Белорусского фонда спортивной солидарности. В то время как вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола назвал фотографии со встречи Фазеля и Лукашенко возмутительными.Читайте также:Лукашенко главе Международной федерации хоккея: Хочу заверить, в Беларуси никакой опасности нет и не будетНа встрече с Рене Фазелем Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не существует опасности по вопросам коронавируса или политической безопасности (подробности).