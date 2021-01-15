Житель Бреста продал россиянке придуманного щенка и сумел неплохо заработать на этом. Как рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома, все началось с объявления на одной из интернет-площадок.Россиянка написала, что хотела бы купить щенка бульдога. Вскоре на ее объявление откликнулся мужчина. Он показал фотографии щенка и озвучил цену – 2000 долларов. Продавец и покупатель обсудили все нюансы, и женщину устроила и предлагаемая на продажу собака, и ее цена. Владелец щенка попросил предоплату, и покупательница перечислила ее. Через какое-то время он потребовал перевести и остальную сумму. Женщина перевела деньги. Продавец пообещал организовать доставку щенка новой владелице, однако время шло, а собаку она так и не получила.Женщина обратилась в милицию.-Оперативники Брестского и Жабинковского РОВД установили личность виртуального преступника. Им оказался 34-летний житель Бреста, который решил заработать, используя он-лайн пространство, - рассказали в УВД.Никаких щенков у мужчины не было, общаясь с покупательницей, он просто выдумал бульдога от ушей до кончика хвоста. Фотографии, которые брестчанин высылал россиянке, он использовал только в качестве иллюстрации.Когда мужчину нашла милиция, оказалось, что денег у него уже нет. Он объяснил, что часть полученных от россиянки денег потратил, а часть… потерял.Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.-За завладением имущества путем обмана предусматривается наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, ареста, ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех лет, - отметили в ОИОС УВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:О том, как мошенники обманывают белорусов в интернет-магазинах, читайте ЗДЕСЬ.