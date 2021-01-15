В Йельском университете нашли способ прогнозировать, насколько тяжелым будет течение коронавирусной инфекции у того или иного пациента. Это напрямую зависит от того, какое количество вируса будет обнаружено в слюне, пишет Медицина и наука. Чем больше вируса находится в слюне, тем серьезнее могут быть симптомы.Ученые проверяли образцы слюны и мазки из носа у 154 пациентов с коронавирусом и 109 здоровых людей.Среди тех пациентов, которые тяжелее всего переносили коронавирусную инфекцию, либо умерли от КОВИД-19, больше всего было пациентов, в чьей слюне был обнаружен вирус в большой концентрации, сообщает издание.Медики собираются использовать этот метод для того, чтобы еще до развития серьезных нарушений в работе организма определять пациентов, которым требуется более интенсивная терапия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот что рассказали ученые о том, остаются ли заразными те, кто переболел ковидом и выздоровел.