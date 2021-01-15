Известного белорусского книгоиздателя Андрея Янушкевича, а также книгораспространителя Алеся Евдахо 15 января допрашивают в департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля. В издательстве «Янушкевіч» в Минске провели осмотр, там изъяли ноутбуки и стационарный компьютер.А к Алесю Евдахо пришли домой: он успел рассказать, что в домофон позвонили и представились милицией - затем связь с книгораспространителем пропала. Позже стало известно, что его тоже увезли в ДФР Госконтроля, а из дома Алеся забрали не только ноутбук, телефон, но и несколько книг, пишет издание Naviny.by. Напомним, в этой редакции 14 января проходил обыск.Об Алесе Евдахо, который распространяет белорусскую литературу с помощью сервиса knihi.by, стало известно в 2017 году. Он проходил по делу «Белого легиона» - фигурантов обвиняли в «подготовке массовых беспорядков», но в итоге дело развалилось и задержанных выпустили на свободу.Напомним, двумя днями ранее в белорусской столице задерживали еще одного известного книгоиздателя Геннадия Винярского, который руководит частным издательством «Кнігазбор». Кроме того, задерживали дизайнера Анатолия Лазаря. До вечера оба были на допросах, а потом их отпустили. При этом компьютерную технику забрали.