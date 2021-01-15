15 января умер Александр Воробьев актер театра и кино, который больше 30 лет служил в Московском театре Олега Табакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт театра.Александр Воробьев – уроженец Беларуси. Он родился в Гомеле в 1962 году. Окончил ГИТИС, играл в Московском театре драмы, а после – в «Табакерке». Александр Воробьев – заслуженный артист России, он сыграл множество ролей в театре и более 50 ролей в кино, в том числе в фильмах «Содержанки», «Дальнобойщики», «Любовь под прикрытием», «Адмирал», «Ирония судьбы. Продолжение».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:14 января умер создатель и худрук \\"Ералаша\\" Борис Грачевский.Беларусь простилась с митрополитом Филаретом, вот где его похоронили.