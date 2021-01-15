Известного оппозиционного активиста и христианского верующего Дмитрия Дашкевича задержали вечером 15 января в Минске, сообщила в соцсети его жена Анастия. Она уточнила, что супруга задержали в районе урочища Куропаты - это место массовых захоронений расстрелянных во время сталинских репрессий.Буквально за несколько минут до задержания Дмитрий опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором он стоит под бело-красно-белым флагом у входа в ресторан «Поедем поедим». Напомним, уже долгое время активисты борются против работы этого ресторана возле Куропат, места скорби и памяти. В январе Дмитрий призывал возобновить вахту у ресторана, и уже не первый день сам стоял там.Во время послевыборных протестов в Минске Дмитрия также задерживали и отправляли за решетку на административные «сутки». Во время суда он заявлял о пытках в изоляторе, которые заключались в очень суровых условиях содержания в камере.