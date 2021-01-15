В Гомеле ищут молодого человека, который вытащил из полыньи собаку. О том, как это произошло, рассказывает Белка.Инцидент случился 13 января на водоеме, который расположен за корпусом медицинского университета. Небольшая собака бегала по льду. В какой-то момент за ней побежал взрослый лабрадор. Собаки играли, но крупного пса лед не выдержал и он провалился. В это время мимо проходил молодой человек. Он снял куртку, проломил путь во льду к барахтающемуся в воде лабрадору и помог ему выбраться, а потом просто оделся и ушел. Хозяйка спасенной собаки не успела даже спросить, как его зовут.Теперь хозяйка пса и гомельские журналисты ищут спасителя собаки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А в Бресте мужчина выдумал собаку, чтобы выманить у россиянке крупную сумму.