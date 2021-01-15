15 января стало известно, что к санкциям Европейского союза против действующих властей Беларуси присоединились пять стран - партнеров ЕС. Это государства еврозоны свободной торговли - Норвегия, Исландия и страны-кандидаты на вступление в Евросоюз: Черногория, Албания и Северная Македония.В информации, опубликованной Советом ЕС, говорится, что эти пять государств присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении властей Беларуси.Напомним, страны Евросоюза начали вводить санкции, в основном, экономические, после жесткого пресечения силовиками в Минске и других городах республики массовых акций протеста по итогам выборов президента. В частности, в третий санкционный список, который ЕС одобрил в декабре 2020 года, вошли 7 предприятий и 29 фамилий.Буквально накануне Александр Лукашенко высказывался о санкциях: Свет клином на Евросоюзе не сошелся