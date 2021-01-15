Авария, в которой погибли двое, произошла под Оршей 27 августа 2020 года. 47-летний пьяный мужчина за рулем «Фольксвагена» ехал по автодороге Н-3123. Он отвлекся, не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречку, врезался в автобусную остановку, а потом вылетел в кювет.Два пассажира погибли, еще два пассажира и сам водитель получили травмы разной степени тяжести.-В ходе допроса водитель пояснил, что отвлекся от управления, когда переключал песню на магнитоле, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.Автомобиль в момент аварии ехал со скоростью 91,4 км/ч, установили эксперты. У водителя не было прав, к тому же он был пьян – в крови мужчины нашли 3 промилле алкоголя.-По результатам расследования 47-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - рассказала Оксана Лазько.Следствие завершено, дело будет направлено в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В 2020 году изменились автомобильные вкусы белорусов. Узнайте, какие авто они полюбили, какие разлюбили.