От злоумышленников, прикидывающихся банковскими работниками, серьезно пострадала жительница Бреста. Это произошло 11 января, рассказывает официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.Брестчанке позвонили по мессенджеру от имени якобы службы безопасности банка и сообщили, что за рубежом с ее банковской карты кто-то пытается снять деньги. Чтобы предотвратить хищение денег, ей предложили назвать реквизиты карты. Женщина не только назвала данные своей карты, с которой мошенники тут же списали тысячу рублей, но и рассказала мошенникам, что у нее есть карта другого банка. Мошенники сказали, что соединят ее со службой безопасности этого банка и снова выманили у нее реквизиты карты. Всего у женщины похитили 75 тысяч рублей.Брестский межрайоный отдел СК возбудил уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мошенники звонят в мессенджеры белорусам, представляясь сотрудниками Нацбанка.