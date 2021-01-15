В Министерстве внутренних дел Беларуси кратко ответили на просьбу прокомментировать «новость дня» 15 января: в интернет попала аудиозапись, на которой, как утверждается, голос замглавы МВД, ранее - начальника ГУБОПиК Николая Карпенкова. Он известен тем, что во время массовых протестов в Минске лично ходил с дубинкой по улицам при задержаниях людей.- Мы не комментировали фейки и комментировать не будем, - ответила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова на просьбу прокомментировать запись, обнародованную инициативой бывших силовиков ByPOL.Как передает издание, на аудио человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, говорит о погибшем в Минске Александре Тарайковском, а именно, что он умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь». Также голос дает указание применять нелетальное оружие в упор и подчеркивает:- Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия.Большой резонанс в обществе также вызвали слова на аудиозаписи о том, в Беларуси создается база данных протестующих, и кто попал в нее второй раз, «должен там и остаться». В республике создадут «лагерь для особо острокопытных, для отселения» с колючей проволокой, утверждается на аудио.Об одной из задач милиции голос говорит следующее:- Защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью…На публикацию записи отреагировали Павел Латушко и Светлана Тихановская, которая, в частности, заявила, что уже передала аудио в конгресс США и европейские структуры. А международная организация Amnesty International потребовала провести расследование по фактам из обнародованной ByPOL аудиозаписи.