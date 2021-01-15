В Витебске академия ветеринарной медицины официально стала опекуном зубра Бориса – питомца витебского зоопарка. Об этом зоопарк и академия подписали соответствующих договор. Теперь вуз будет оплачивать расходы на содержание Бориса, пишет городская газета «Витьбичи».Почему в качестве подопечного выбрали именно зубра? Все просто –он больше других насельников зоопарка похож на сельскохозяйственное животное. В дикой природе зубры часто дружат с коровами, о таких историях «Комсомолка» писала.Борису семь лет, в сутки он съедает 15 кг сена, около восьми кило овощей, 5-7 кило зерна. Кстати, если кто-то еще хочет взять под опеку питомца зоопарка, он может выбрать из 150 животных 70 видов. В зоопарке прочитают рацион и сумму, необходимую для поддержания жизнедеятельности животного, и заключат договор с благотворителем. Взять под опеку животное может и организация, и просто человек.