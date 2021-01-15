Авария с тремя транспортными средствами случилась в Минске, пишет БелТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Это случилось на перекрестке улиц Вирской и Бревской, где из-за технической неисправности остановился троллейбус.По предварительной информации ГАИ, автомобиль KIA, за рулем которого была 47-летняя женщина, врезался в стоящий троллейбус.-Водитель не учла погодные условия, - пояснили в ГАИ.После удара о троллейбус легковушку отбросило в крайнюю правую полосу движения и она врезалась в маршрутный автобус «Мерседес».Водитель KIA с травмами в больнице, правоохранительные органы проводят проверку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Следственный комитет завершил следствие по ДТП с пьяным водителем под Оршей, где погибли двое. Вот из-за чего оно произошло.