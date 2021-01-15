Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома 15 января проинформировало о том, что станция диагностики столичной Госавтоинспекции с понедельника, 18 января, возвращается к привычному графику работы.- Ажиотаж спал, - констатировали в УГАИ.Возможно, причиной тому стали сильные морозы, и после потепления очереди вновь появятся на станции, а пока она будет работать по обычному графику:- Понедельник с 8:00-17:00, обед с 13:00-14:00- Вторник-Пятница с 8:00 -17:00 без обеда- Суббота с 8:00 - 16:30 обед с 13:00-13:30Отметим, что в первый понедельник месяца станция работает с 13:00 до 17:00.Диагностическая станция городской Госавтоинспекции находится на проспекте Дзержинского, 3 в Московском районе Минске.Напомним, в начале января 2021 года на станциях диагностики появились очереди: «Было по 5 машин в день, сейчас - по 70!»