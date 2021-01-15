Все больше ученых склоняются к тому, что коронавирус был выведен в лабораториях искусственно, а не развился самостоятельно в организме летучей мыши, как принято считать. Медицина и наука публикует мнение микробиолога Россаны Сегрето из Университета Инсбрука.Микробиолог отмечает, что до сих пор не получено точных данных о том, что ковид самостоятельно развился в природе. В то же время научной общественности известно достаточно фактов, когда из-за инцидентов в лабораториях были зафиксированы мутации других возбудителей, напомнила она.Сегрето считает, что вероятность вируса приобрести в окружающей среде самостоятельно последовательность, заражающую огромное количество людей за короткий промежуток времени, ничтожно мала. “Именно эта последовательность стала составной частью шиповидного белка, которая помогла разрушить оболочку клетки-хозяина и проникнуть в неё”, - отметила микробиолог.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Статистика COVID-19 на 15 января ЗДЕСЬ.