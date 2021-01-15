Четыре года пользовалась доверчивостью своего любовника жительница Шумилинского района. Историю рассказывает районная газета «Герой працы».Молодая женщина несколько лет встречалась с мужчиной из Витебска. Свидания проходили только на его территории – в областном центре. Через какое-то время женщина объявила возлюбленному, что она беременна. Тот начал давать ей деньги на витамины, обследования, оплатил роды в частной клинике. Возлюбленная сказала, что родила двойню. Любовник высылал деньги на пеленки, соски, распашонки, детское питание… Еще через какое-то время безутешная дама огорошила его новостью, что один из близнецов умер. Потом рассказала, что она сама серьезно больна. Любовник утешал ее и снова поддерживал материально. Так продолжалось четыре года. Интересно, что за все это время мужчина ни разу не приехал к любимой женщине сам, не поинтересовался, где и как она живет, не выразил желания увидеть своих детей.Совершенно случайно мужчина узнал, что возлюбленная использовала его только как источник постоянного дохода. На самом деле у нее есть муж и двое детей.-За четыре года (с 2016 по 2020) мужчина передал жительнице Шумилинского района 19 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество». Фигурантке грозит лишение свободы от 2 до 7 лет со штрафом или без него, - рассказал изданию начальник уголовного розыска Шумилинского РОВД Руслан Бруев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот как женщина сама помогла мошенникам украсть у нее намного больше денег, чем они рассчитывали.