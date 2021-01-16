Митрополит Филарет похоронен 15 января за алтарем Крестовоздвиженского храма Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Об этом сообщается на сайте eparhia.by.Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил Божественную Литургию в Успенском соборе.На богослужении присутствовали официальные лица государства, руководство Гродненского облисполкома. Почтить память покойного приехал также посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев с супругой.Из Успенского собора гроб с телом митрополита Филарета вынесли под пение и звон колоколов.Его похоронили за алтарем Крестовоздвиженского храма.Читайте также:Фотофакт. Лукашенко 14 января приехал на прощание с митрополитом ФиларетомПроститься с митрополитом Филаретом можно и 14 января до 18 часов (подробности).Умер митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея БеларусиВ декабре митрополит Филарет попал в больницу с коронавирусом (подробности).