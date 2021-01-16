У Международной федерации хоккея (IIHF) есть план Б для проведения чемпионата мира. Об этом заявил глава IIHF Рене Фазель в интервью Sportschau.По словам Фазеля, у Беларуси почти нет шансов на проведение чемпионата мира в 2021 году. Напомним, что турнир намеревались провести с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске.– Сделать это будет очень, очень сложно. Должно произойти чудо. Конечно, мы не будем принимать такое решение на эмоциях. Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Хорст же займется анализом плана Б, – уточнил Фазель.Также он прокомментировал свои фотографии с Александром Лукашенко и главой Белорусской федерации хоккея Дмитрием Басковым– Мои совместные фотографии с Лукашенко были неправильно истолкованы. Обсуждение шло в совсем другом ключе – я приехал не для того, чтобы выпить с ним водки. Нашей целью было найти вместе с Лукашенко решение вопроса, – пояснил глава IIHF.Тем временем генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер отметил, что им гарантировали, что снимки не попадут в прессу.Касательно фото с Басковым Фазель сообщил, что председатель Белорусской федерации хоккея попросил его сфотографироваться вместе.– Я и предположить не мог, что он будет выкладывать их в публичный доступ. В таких ситуациях понимаешь, что тобой манипулируют, – сказал Фазель.Ранее Фазель заявил, что во время встречи с Лукашенко представители IIHF дали ему понять, что чемпионат мира по хоккею в Беларуси невозможен без изменения политической ситуации в стране.Читайте также:«Возмутительные фото, но неудивительно»: Вице-президент IIHF высказался о встрече Фазеля с ЛукашенкоОн также объяснил, почему не удивлен приезду Фазеля в Минск (подробности).Белорусский фонд спортивной солидарности отреагировал на встречу Фазеля и ЛукашенкоПо словам представителей фонда, поведение главы IIHF во время переговоров вызвало у них недоумение (подробности).Придется доказывать, что мы люди: Лукашенко отреагировал на возможный перенос ЧМ по хоккею из МинскаОн также заявил, что готов к переговорам с оппозицией (подробности).